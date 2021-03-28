Вибори у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області – результати екзит-полу

На довиборах у Верховну раду на окрузі №87 лідирують Олександр Шевченко (самовисуванець) і Руслан Кошулинський (ВО Свобода).

Про це свідчать дані екзит-полу групи Рейтинг станом на 18.00.

У Олександра Шевченка 32,4% голосів, у Кошулинського – 31,6%. На третьому місці кандидат від Слуги народу Василь Вірастюк – 29,4%.

Під час екзит-полу опитали 3 892 людини на 50 виборчих дільницях округу. Похибка становить 1,8%.

Явка на довиборах у Раду

28 березня явка виборців на проміжних виборах народних депутатів станом на 12.00 в одномандатному виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області склала 7,71%, а в одномандатному виборчому окрузі №50 Донецької області – 8,20%.

28 березня проходять проміжні вибори народних депутатів у 87-му та 50-му округах, оскільки раніше обрані нардепи склали свої повноваження.

Зокрема, народним депутатом від округу №87 в Івано-Франківській області був Зіновій Андрійович, проте восени 2020 року він переміг на місцевих виборах і став міським головою міста Надвірна.

А від округу №50 у Донецькій області депутатом був Роман Требушкін. Він переміг на виборах мера Покровська, тому також склав повноваження.

Джерело: Рейтинг