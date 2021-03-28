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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Промежуточные выборы в Раду 28 марта: данные ЦИК о явке на 12.00

Явка избирателей на промежуточных выборах народных депутатов по состоянию на 12.00 в одномандатном избирательном округе №87 Ивано-Франковской области составила 7,71%, а в одномандатном избирательном округе №50 Донецкой области — 8,20%.

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Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия.

Для сравнения ЦИК напомнила явку в этих округах на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года.

Тогда активность избирателей по состоянию на 12.00 была заметно выше: в ОВО №50 составляла 18,18%, а в ОВО №87 — 11,88%.

Сейчас голосование проходит в штатном режиме, чрезвычайных происшествий не зафиксировано.

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Для обеспечения правопорядка на участках привлечены более 3,5 тыс. правоохранителей.

Довыборы в Раду 28 марта

28 марта проходят промежуточные выборы народных депутатов в 87-м и 50-м округах, поскольку ранее выбранные нардепы сложили свои полномочия.

В частности, народным депутатом от округа №87 в Ивано-Франковской области был Зиновий Андрийович, однако осенью 2020 года он победил на местных выборах и стал мэром города Надворная.

А от округа №50 в Донецкой области депутатом был Роман Требушкин. Он победил на выборах мэра Покровска, поэтому также сложил полномочия.

Кроме того, 28 марта проходят повторные местные выборы в 186 местных советах.

Источник: ЦИК

Фото: Dreamstime

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