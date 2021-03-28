Явка виборців на проміжних виборах народних депутатів станом на 12.00 в одномандатному виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області склала 7,71%, а в одномандатному виборчому окрузі №50 Донецької області – 8,20%.

Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія.

Для порівняння ЦВК нагадала явку в цих округах на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року.

Тоді активність виборців станом на 12.00 була помітно вищою: в ОВО №50 становила 18,18%, а в ОВО №87 – 11,88%.

Нині голосування проходить у штатному режимі, надзвичайних подій не зафіксовано.

До забезпечення правопорядку на дільницях залучено понад 3,5 тис. правоохоронців.

Довибори в Раду 28 березня

28 березня проходять проміжні вибори народних депутатів у 87-му та 50-му округах, оскільки раніше обрані нардепи склали свої повноваження.

Зокрема, народним депутатом від округу №87 в Івано-Франківській області був Зіновій Андрійович, проте восени 2020 року він переміг на місцевих виборах і став міським головою міста Надвірна.

А від округу №50 у Донецькій області депутатом був Роман Требушкін. Він переміг на виборах мера Покровська, тому також склав повноваження.

Окрім того, 28 березня відбуваються повторні місцеві вибори до 186 місцевих рад.