В воскресенье, 28 марта, состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду в двух округах, расположенных в Донецкой и Ивано-Франковской областях.

Хотя голосование не охватывало даже одной области, оно все же привлекло значительное внимание граждан, в частности своими кандидатами и количеством нарушений.

Создается впечатление, что из-за якобы незначительности выборов украинцы чаще закрывали глаза на нарушения.

Факты ICTV рассказывают, какие нарушения фиксировали во время промежуточных выборов и для кого они играют наибольшую роль.

Не без нарушений

Почему-то для украинцев меньшее внимание общества к определенному событию означает вседозволенность, и на довыборах в Верховную Раду удалось зафиксировать довольно интересные нарушения.

Например, в Ивано-Франковской области в округе №87 некоторым избирателям разрешали голосовать после предъявления водительского удостоверения. В одном из случаев члены комиссии заявили, что пошли на этот шаг, чтобы не обострять конфликт с гражданином.

Однако по закону бюллетень для голосования должен выдаваться только лицам, которые предъявляют паспорт, военный билет (только военные срочной службы) или временное удостоверение гражданина Украины.

Еще одной массовой проблемой была агитация за кандидатов в народные депутаты. И не только в Ивано-Франковской области, но и в 50-м округе, который охватывает часть Донецкой области.

По информации гражданской сети ОПОРА, в двух округах на улицах можно было увидеть агитационные плакаты возле домов, а также билборды с политрекламой. Однако хуже всего, что в Донецкой области некоторые избиратели приходили на участки с атрибутикой одного из кандидатов, на которой можно было увидеть призыв к голосованию.

Непонятно, как члены комиссии вообще допускали людей с подобной символикой на участок, или почему хотя бы не изымали ее до завершения голосования у человека, который ее принес.

Но и подготовка к выборам также была не лучшей. ОПОРА зафиксировала несколько случаев, когда избиратели не могли проголосовать, ведь не нашли себя в списках для голосования.

Кроме того, наблюдатели отмечают недостаточное количество ящиков для голосования и отсутствие избирательных ящиков для граждан, у которых выявлены подозрения на острые респираторные заболевания, и это во времена, когда в Украине стремительно растет заболеваемость Covid-19.

Оценка выборов

Конечно, не бывает такого, чтобы на выборах не выявили нарушения, особенно учитывая массовость этого события.

По словам председателя ГО ОПОРА Ольги Айвазовской, за время голосования и по его итогам в Нацполицию поступило 39 сообщений, касающихся избирательного процесса, среди которых есть и признаки уголовных преступлений.

– Данная кампания в обоих округах была конкурентной и одновременно достаточно конфликтной. Мы фиксировали факты злоупотребления административным ресурсом в интересах разных кандидатов. К сожалению, имели место случаи использования пандемии коронавируса для влияния на избирательный процесс. В частности, кандидатами осуществлялась благотворительная деятельность, которая имела признаки подкупа избирателей, – сказала Айвазовская во время подведения итогов промежуточных выборов.

Учитывая то, как украинцы относятся к любым “подаркам” со стороны кандидатов на государственные должности, их благотворительность во времена пандемии могла негативно повлиять на выбор во время голосования.

Если говорить о нарушениях, зафиксированных общественной организацией и небезразличными гражданами, то пока нельзя сделать вывод о том, что они значительно повлияли на результат выборов.

Однако это повод снова поднять вопрос организации и проведения выборов в Украине. Да, полностью устранить нарушения не удастся, но нужно проводить работу по их сведению к минимуму.

– К сожалению, промежуточные выборы показали, что предстоит много работы на уровне парламента и на уровне государства по законодательному и практическому предупреждению нарушений избирательного законодательства, – заявил аналитик ГО ОПОРА Александр Клюжев.

Первые лидеры

Сейчас в обоих округах сложилась довольно интересная ситуация. По результатам подсчета – около 98% голосов, – в Донецкой области с огромным отрывом побеждает Андрей Аксенов, который является по меньшей мере неоднозначной фигурой в украинском обществе.

Мэр Доброполья баллотировался от партии Порядок, но запомнился явно не действиями, которые этот порядок поддерживали.

В сети до сих пор можно найти видео, на которых Аксенова благодарят за то, что он помог организовать “референдум” сторонникам псевдореспублик из соседних городов. А потом отличился приверженностью к агрессору.

– После начала войны Аксенов бежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт (что подтверждается информацией в базе данных Федеральной налоговой службы РФ), – пишет журналист Денис Казанский.

Кому его победа пригодится в Верховной Раде – трудно сказать. Даже если он и не присоединится к пророссийски настроенным политическим силам, то, скорее всего, будет поддерживать их повестку дня.

Однако для некоторых экспертов это также ставит вопрос целесообразности проведения выборов в областях, часть из которых сейчас находятся под оккупацией. Если сейчас выбирают таких лиц, как Аксенов, то трудно даже представить, что будет на территориях после деокупации.

– Когда СССР предложил объединить ФРГ и ГДР при условии, чтобы участвовать в выборах могли жители восточной Германии, Аденауэр отказался. Он понимал, что там будут голосовать немцы, обработанные советской пропагандой. Фактически это будут враги, и в парламенте объединенной Германии будут просоветские депутаты, которые будут тормозить развитие Германии, – приводит в Facebook пример политолог Виктор Таран.

Однако в комментарии Фактам ICTV эксперт по политике и местному развитию Александр Солонтай заявил, что сейчас вопрос допуска Аксенова к членству в Раде еще не до конца решен, даже несмотря на его фактическую победу на выборах.

– Мне кажется, что сейчас Офис президента будет решать, пропускать ли его (Аксенова, – Ред.) в Верховную Раду… Один из вариантов – лишить его гражданства и не допустить получения статуса народного депутата, – считает эксперт.

В Ивано-Франковской области по результатам экзит-пола образовалась тройка лидеров – Александр Шевченко (по Будущее), Руслан Кошулинский (ВО Свобода), Василий Вирастюк (Слуга Народа).

Результаты экзит-пола показывают, что лидером является Александр Шевченко. Однако после подсчета около 33% бюллетеней лидирует представитель Слуги Народа.

Важность на политической арене

Промежуточные выборы стали очень важными по нескольким причинам. Во-первых, для жителей Ивано-Франковской области это стало действительно хорошим выбором, поскольку образовалась действительно сильная тройка лидеров.

Во-вторых, это стало прощупыванием почвы для разных политических сил, в том числе и для президента Владимира Зеленского.

– Для Зеленского это примерка после введения санкций, завоевание уважения на Западе Украины, поэтому он лично и ездил агитировать за Вирастюка на прошлой неделе. Для него очень важно показать, что он до сих пор остается национальным лидером, – говорит Солонтай.

Конечно, не только он добавит себе политических баллов, если победит Вирастюк. Несмотря на заявление кандидата Слуги Народа о победе, нужно еще дождаться официальных результатов выборов.

Ведь если победит кто-либо из других кандидатов, то это будет играть в пользу их партий.

По словам Солонтая, победа кандидата от ВО Свобода может создать условия для политического восстановления националистов. Кроме того, не нужно забывать, что Европейская Солидарность сняла своего кандидата в пользу Кошулинского.

То есть если он победит, то это будет означать повторное закрепление своих позиций в области.

Однако два кандидата, которые попадут в Верховную Раду, не изменят ее повестку дня. Общая картина голосований, скорее всего, останется такой, какой и была до проведения промежуточных выборов.

– Для количества голосов в парламенте это значения не имеет. Оно имеет значение для отдельных людей в плане того, что у них сейчас очень мало голосов в Раде и каждый важен. С точки зрения национального расклада в Верховной Раде или для Зеленского это никакого значения не имеет, – объясняет эксперт по политике и местному развитию.

Эти промежуточные выборы для Верховной Рады стали интересным опытом для украинской демократии. Мы в очередной раз убедились в том, что нужен лучший контроль в соблюдении избирательных процедур.

Даже если он не влияет на окончательный результат, государству нужно сделать все, чтобы снизить количество нарушений к минимуму.

Да, эти выборы не повлияют на расстановку сил в парламенте и не позволят протолкнуть или заблокировать те или иные инициативы, но все же станут важным пунктом для многих политических сил.