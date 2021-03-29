28 марта в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошло голосование на промежуточных выборах в Верховную Раду. Результаты обработки участковых протоколов — в материале на Фактах ICTV.

По состоянию на 12.30 Центральная избирательная комиссия обработала 37,60% протоколов из 117 избирательных участков ОИО №87.

На первом месте с результатом 34,45%, или 6035 голосов избирателей, пока кандидат в нардепы от Слуги народа Василий Вирастюк.

На втором сразу два кандидата, поскольку результаты почти идентичны. У Руслана Кошулинского от Свободы 27,61% голосов (4 837), а у самовыдвиженца Александра Шевченко — 27,60% (4 835). То есть у них на данный момент разница только в два голоса.

Экзит-полы по округу №87

В день промежуточных выборов народных депутатов, 28 марта, партия Слуга народа опубликовала собственный экзит-пол по результатам голосования в 87-м округе.

По его данным, в Верховную Раду проходит именно ее кандидат — Василий Вирастюк. Однако конкретные цифры не указываются. СЛ ведет параллельный подсчет голосов.

В то же время по результатам другого экзит-пола — от группы Рейтинг – на довыборах в Верховную Раду в этом округе лидируют Шевченко и Кошулинский.

Были ли нарушения: что говорят в штабах кандидатов

Сам Василий Вирастюк в воскресенье заявил о многочисленных нарушениях: “скупка голосов, подвозы, сетки и карусели, процедурные нарушения избирательного процесса”. По его словам, эти факты могут исказить результаты выборов.

В Свободе также говорят о нарушениях, в частности, наблюдатели якобы зафиксировали выплату средств избирателям за их участие в голосовании в пользу одного из конкурентов Руслана Кошулинского. Поэтому его штаб призвал полицию выяснить все обстоятельства.