У неділю, 28 березня, відбулися проміжні вибори до Верховної Ради у двох округах, розташованих у Донецькій та Івано-Франківській областях.

Хоча голосування не охоплювало навіть однієї області, воно все ж привернуло значну увагу громадян, зокрема своїми кандидатами та кількістю порушень.

Складається враження, що через нібито незначущість виборів українці частіше закривали очі на порушення.

Факти ICTV розповідають, які порушення фіксували під час проміжних виборів і для кого вони відіграють найбільшу роль.

Не без порушень

Чомусь для українців менша увага суспільства до певної події означає вседозволеність, адже на довиборах до Верховної Ради вдалося зафіксувати досить цікаві порушення.

Наприклад, в Івано-Франківській області в окрузі №87 деяким виборцям дозволяли голосувати після пред’явлення водійського посвідчення. В одному з випадків члени комісії заявили, що пішли на цей крок, щоб не загострювати конфлікт з громадянином.

Проте згідно із законом бюлетень для голосування має видаватися лише особам, які пред’являють паспорт, військовий квиток (лише військові строкової служби) або тимчасове посвідчення громадянина України.

Ще однією масовою проблемою була агітація за кандидатів у народні депутати. І не лише в Івано-Франківській області, але й в 50-му окрузі, що охоплює частину Донецької області.

За інформацією громадянської мережі ОПОРА, у двох округах на вулицях можна було побачити агітаційні плакати біля будинків, а також білборди з політрекламою. Однак найгірше, що на Донеччині деякі виборці приходили на дільниці з атрибутикою одного з кандидатів, на якій можна було побачити заклик до голосування.

Незрозуміло, як члени комісії взагалі допускали людей з подібною символікою на дільницю, або чому хоча б не вилучали її до завершення голосування особою, яка її принесла.

Та й підготовка до виборів також була не найкращою. ОПОРА зафіксувала кілька випадків, коли виборці не могли проголосувати, адже не знайшли себе у списках для голосування.

Крім того, спостерігачі наголошують на недостатній кількості скриньок голосування та відсутності скриньок для голосування для громадян, в яких виявлені підозри на гострі респіраторні захворювання, і це в часи, коли в Україні стрімко зростає захворюваність на Covid-19.

Оцінка виборів

Звичайно, не буває такого, щоб на виборах не виявляли порушень, особливо з огляду на масовість цієї події.

За словами голови ГО ОПОРА Ольги Айвазовської, за час голосування і за його підсумками до Нацполіції надійшло 39 повідомлень, які стосуються виборчого процесу, серед яких є й ознаки кримінальних правопорушень.

– Ця кампанія в обох округах була конкурентною та, водночас, досить конфліктною. Ми фіксували факти зловживання адміністративним ресурсом в інтересах різних кандидатів. На жаль, мали місце випадки використання пандемії коронавірусу для впливу на виборчий процес. Зокрема, кандидатами здійснювалася благодійна діяльність, що мала ознаки підкупу виборців, – сказала Айвазовська під час підбиття підсумків проміжних виборів.

З огляду на те, як українці ставляться до будь-яких “подарунків” з боку кандидатів на державні посади, їхня благодійність у часи пандемії могла негативно вплинути на вибір під час голосування.

Якщо говорити про порушення, зафіксовані громадськими організаціями і небайдужими громадянами, то нині не можна зробити висновок про те, що вони значно вплинули на результат виборів.

Та це привід знову порушити питання організації і проведення виборів в Україні. Так, повністю усунути порушення не вдасться, але потрібно проводити роботу з приведення їх до мінімуму.

– На жаль, проміжні вибори показали, що необхідно багато роботи на рівні парламенту і на рівні держави щодо законодавчого і практичного попередження порушень виборчого законодавства, – заявив аналітик ГО ОПОРА Олександр Клюжев.

Перші лідери

Нині на обох округах склалася досить цікава ситуація. За результатами підрахунку – близько 98% голосів, – у Донецькій області з величезним відривом перемагає Андрій Аксьонов, який є щонайменше неоднозначною фігурою в українському суспільстві.

Міський голова Добропілля балотувався від партії Порядок, але запам’ятався явно не діями, які б цей порядок підтримували.

У мережі й досі можна знайти відео, на яких Аксьонову дякують за те, що він допоміг організувати “референдум” прихильникам псевдореспублік з сусідніх містечок. А згодом вирізнився прихильністю до агресора.

– Після початку війни Аксьонов втік до окупованого Криму та отримав там російський паспорт (що підтверджується інформацією в базі даних Федеральної податкової служби РФ), – пише журналіст Денис Казанський.

Для кого його перемога стане в нагоді у Верховній Раді – важко сказати. Навіть якщо він і не приєднається до проросійськи налаштованих політсил, то, найімовірніше, підтримуватиме їхній порядок денний.

Однак для деяких експертів це також порушує питання доцільності проведення виборів в областях, частина з яких нині перебувають під окупацією. Якщо нині обирають таких осіб, як Аксьонов, то важко навіть уявити, що буде на територіях після деокупації.

– Коли СРСР запропонував об’єднати ФРН і НДР за умови, щоб участь у виборах взяли мешканці східної Німеччини, Аденауер відмовився. Він розумів, що там голосуватимуть німці, оброблені радянською пропагандою. Фактично це будуть вороги, і у парламенті об’єднаної Німеччини будуть прорадянські депутати, які гальмуватимуть розвиток Німеччини, – наводить у Facebook приклад політолог Віктор Таран.

Проте у коментарі Фактам ICTV експерт з політики та місцевого розвитку Олександр Солонтай заявив, що нині питання допуску Аксьонова до членства в Раді ще не до кінця вирішене, навіть попри його фактичну перемогу на виборах.

– Мені здається, що нині Офіс президента вирішуватиме, чи пропускати його (Аксьонова, – Ред.) до Верховної Ради… Один з варіантів – позбавити його громадянства і не допустити до отримання статусу народного депутата, – вважає експерт.

В Івано-Франківській області за результатами екзит-полу утворилася трійка лідерів – Олександр Шевченко (За Майбутнє), Руслан Кошулинський (ВО Свобода), Василь Вірастюк (Слуга Народу).

Результати екзит-полу показують, що лідером є Олександр Шевченко. Однак після підрахунку близько 33% бюлетенів лідирує представник Слуги Народу.

Важливість на політичній арені

Проміжні вибори стали дуже важливими з кількох причин. По-перше, для жителів Івано-Франківської області це стало дійсно хорошим вибором, оскільки утворилася справді сильна трійка лідерів.

По-друге, це стало прощупуванням ґрунту для різних політичних сил, зокрема і для президента Володимира Зеленського.

– Для Зеленського це примірка після введення санкцій, завоювання поваги на Заході України, тому він особисто і їздив агітувати за Вірастюка минулого тижня. Для нього дуже важливо показати, що він і досі залишається національним лідером, – каже Солонтай.

Звичайно, не лише він додасть собі політичних балів, якщо переможе Вірастюк. Попри заяву кандидата Слуги Народу про перемогу, потрібно ще дочекатися офіційних результатів виборів.

Адже якщо переможе будь-хто з інших кандидатів, то це гратиме на користь їхнім партіям.

За словами Солонтая, перемога кандидата від ВО Свобода може створити умови для політичного відновлення націоналістів. Крім того, не потрібно забувати, що Європейська Солідарність зняла свого кандидата на користь Кошулинського.

Тобто якщо він переможе, то це означатиме повторне закріплення своїх позицій в області.

Проте двоє кандидатів, які потраплять до Верховної Ради, не змінять її порядок денний. Загальна картина голосувань, найімовірніше, залишиться такою, якою і була до проведення проміжних виборів.

– Для кількості голосів у парламенті це значення не має. Воно має значення для окремих людей в плані того, що у них нині дуже мало голосів у Раді й кожен важливий. З погляду національного розкладу у Верховній Раді або для Зеленського це жодного значення не має, – пояснює експерт з політики та місцевого розвитку.

Ці проміжні вибори для Верховної Ради стали цікавим досвідом для української демократії. Ми вкотре пересвідчилися у тому, що потрібен кращий контроль у дотриманні виборчих процедур.

Навіть якщо він не впливає на остаточний результат, державі потрібно зробити все, щоб знизити кількість порушень до мінімуму.

Так, ці вибори не вплинуть на розстановку сил в парламенті й не дадуть змогу проштовхнути або заблокувати ті чи ті ініціативи, а все ж стануть важливим пунктом для багатьох політичних сил.