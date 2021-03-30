До хвилини: у Дії ФОПи зможуть оплатити податки та подати декларацію

Віце-прем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, які послуги у Дії існують для ФОПів, про спрощену реєстрацію та закриття ФОПу на порталі, а також анонсував спрощену декларацію для ФОПів у квітні.

— Ми запустили можливість зареєструвати ФОП, змінити кведи або закрити ФОП. Це зробили рік тому і за цей час 275 тис. українців відкрили власний ФОП. Також ми максимально спростили цю послугу: раніше було 58 полів, стало уп’ятеро менше. Це займає 7-10 хвилин для відкриття ФОПу, – розповів Федоров.

Також в Україні через дію можна відкрити ТОВ, а наприкінці квітня на порталі запустять автоматичну послугу з реєстрації ФОП.

Змінилася функція закриття ФОПу. Федоров додав, що вона стала спрощеною.

— Наразі тривалість процесу закриття ФОПу складає кількадесят секунд. Потрібно зайти на портал Дія, авторизуватися, система підтягне, що ви ФОП, там є послуга змінити дані або закрити. Натискаєте закрити, підписуєте електронним підписом і ФОП закритий. Більше нічого не потрібно: ані йти офлайн кудись, ані комусь щось відправляти. Податкова сама отримує цю інформацію через обмін даними.

Федоров додав, що раніше під час реєстрації ФОПу необхідно було реєструвати інформацію у податковій, а зараз це вже не потрібно.

— У квітні ми запускаємо можливість подати декларацію для ФОПів у податкову за кілька кліків. Також у Дії можна буде сплатити податки за спрощеною системою. Це займатиме часу до хвилини.

У разі виникнення якихось питань також запущений проект Дія.Бізнес, де можна безкоштовно проконсультувати будь-якого підприємця з будь-якого питання у форматі онлайн.

У Дії запустять ще дві функції