28 березня в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулося голосування на проміжних виборах до Верховної Ради. Результати опрацювання дільничних протоколів – у матеріалі на Фактах ICTV.

Станом на 12.30 Центральна виборча комісія опрацювала 37,60% протоколів зі 117 виборчих дільниць ОВО №87.

На першому місці з результатом 34,45%, або 6 035 голосів виборців, поки кандидат у нардепи від Слуги народу Василь Вірастюк.

На другому відразу два кандидати, оскільки результати майже ідентичні. У Руслана Кошулинського від Свободи 27,61% голосів (4 837), а у самовисуванця Олександра Шевченка – 27,60% (4 835). Тобто у них на цей момент різниця лише у два голоси.

Екзит-поли по округу №87

У день проміжних виборів народних депутатів, 28 березня, партія Слуга народу опублікувала власний екзит-пол щодо результатів голосування у 87-му окрузі.

За його даними, до Верховної Ради проходить саме її кандидат – Василь Вірастюк. Проте конкретні цифри не вказуються. СЛ веде паралельний підрахунок голосів.

Водночас за результатами іншого екзит-полу – від групи Рейтинг – на довиборах у Верховну Раду в цьому окрузі лідирують Шевченко та Кошулинський.

Чи були порушення: що кажуть у штабах кандидатів

Сам Василь Вірастюк в неділю заявив про численні порушення: “скупка голосів, підвози, сітки та каруселі, процедурні порушення виборчого процесу”. За його словами, ці факти можуть викривити результати виборів.

У Свободі також кажуть про порушення, зокрема спостерігачі нібито зафіксували виплату коштів виборцям за їхню участь у голосуванні на користь одного з конкурентів Руслана Кошулинського. Тому його штаб закликав поліцію з’ясувати всі обставини.