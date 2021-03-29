PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Вибори в окрузі №87: хто з кандидатів проходить у Верховну Раду

28 березня в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулося голосування на проміжних виборах до Верховної Ради. Результати опрацювання дільничних протоколів – у матеріалі на Фактах ICTV.

Місцеві вибори 2020

Станом на 12.30 Центральна виборча комісія опрацювала 37,60% протоколів зі 117 виборчих дільниць ОВО №87.

На першому місці з результатом 34,45%, або 6 035 голосів виборців, поки кандидат у нардепи від Слуги народу Василь Вірастюк.

На другому відразу два кандидати, оскільки результати майже ідентичні. У Руслана Кошулинського від Свободи 27,61% голосів (4 837), а у самовисуванця Олександра Шевченка27,60% (4 835). Тобто у них на цей момент різниця лише у два голоси.

Вибори у 87 окрузі

 

Екзит-поли по округу №87

У день проміжних виборів народних депутатів, 28 березня, партія Слуга народу опублікувала власний екзит-пол щодо результатів голосування у 87-му окрузі.

За його даними, до Верховної Ради проходить саме її кандидат – Василь Вірастюк. Проте конкретні цифри не вказуються. СЛ веде паралельний підрахунок голосів.

Водночас за результатами іншого екзит-полу – від групи Рейтинг – на довиборах у Верховну Раду в цьому окрузі лідирують Шевченко та Кошулинський.

Читайте
Довибори в Раду: ЦВК оприлюднила дані щодо явки

Чи були порушення: що кажуть у штабах кандидатів

Сам Василь Вірастюк в неділю заявив про численні порушення: “скупка голосів, підвози, сітки та каруселі, процедурні порушення виборчого процесу”. За його словами, ці факти можуть викривити результати виборів.

У Свободі також кажуть про порушення, зокрема спостерігачі нібито зафіксували виплату коштів виборцям за їхню участь у голосуванні на користь одного з конкурентів Руслана Кошулинського. Тому його штаб  закликав поліцію з’ясувати всі обставини.

Джерело: ЦВК

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка