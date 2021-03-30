Пакет малыша снова будут закупать через Prozzoro

Верховная Рада Украины возобновила закупку пакетов малыша через систему Prozorro.

За соответствующий законопроект №5064 об усовершенствовании получения единовременной натуральной материальной помощи пакета малыша проголосовали 307 народных депутатов.

В документе прописана стоимость помощи пакета малыша в размере трех прожиточных минимумов (6 306 грн по состоянию на 1 января 2021 года, — Ред.) и дальнейшее определение конечной цены в результате аукциона.

— Мы будем иметь снижение расходов из государственного бюджета при закупке товаров для комплектования помощи пакет малыша через систему Prozorro. Электронный аукцион будет вести к понижению конечной цены, однако это не будет иметь никакого негативного влияния на качество товаров, — говорится в пояснительной записке.

Также по закону пособие по беременности и родам назначается и выплачивается органами социальной защиты населения по месту жительства родителей, усыновителей, опекуна или попечителя.

Как отметили инициаторы проекта на сегодня Законом Украины О государственной помощи семьям с детьми не предусмотрен орган, осуществляющий такую ​​выплату.

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Ранее пакеты малыша покупали через систему Prozzoro, но из-за проблем с закупками парламент принял закон и их начали покупать через Управление ООН.

В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении пакета малыша.

Документ предусматривает, что помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка. Ее стоимость должна составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до шести лет.

До этого вместо пакета малыша родителям выдавали 5 тыс. грн после рождения ребенка.