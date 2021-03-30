Пакунок малюка знову закуповуватимуть через Prozzoro

Верховна Рада України відновила закупівлю пакунків малюка через систему Prozzoro.

За відповідний законопроект №5064 щодо вдосконалення отримання одноразової натуральної матеріальної допомоги пакунка малюка проголосували 307 народних депутатів.

У документі прописана вартість допомоги пакунку малюка у розмірі трьох прожиткових мінімумів (6 306 грн станом на 1 січня 2021 року, – Ред.) та подальше визначення кінцевої ціни в результаті аукціону.

— Ми матимемо зниження видатків з державного бюджету при закупівлі товарів для комплектування допомоги пакунок малюка через систему Prozorro. Електронний аукціон вестиме до пониження кінцевої ціни, однак це не матиме жодного негативного впливу на якість товарів, – йдеться у пояснювальній записці.

Також за законом допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається і виплачується органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків, усиновлювачів, опікуна чи піклувальника.

Як зазначили ініціатори проекту на сьогодні Законом України Про державну допомогу сім’ям з дітьми не передбачено орган, який здійснює таку виплату.

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Раніше пакунки малюка купували через систему Prozzoro, але через проблеми із закупівлями парламент ухвалив закон і їх почали купувати через Управління ООН.

У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення пакунку малюка.

Документ передбачає, що допомога видаватиметься протягом 30 днів після народження дитини. Її вартість повинна становити не менше, ніж три розміри прожиткового мінімуму для дітей до шести років.

До цього замість пакунка малюка батькам видавали 5 тис. грн після народження дитини.