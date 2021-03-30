Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об амнистии капиталов — одноразового декларирования денежных имуществ и доходов физических лиц для их легализации.

Рада приняла за основу законопроект №5153 в первом чтении. Документ поддержали 245 нардепов.

Согласно законопроекту, украинцы, уклонявшиеся от уплаты налогов, могут раскрыть свои настоящие имущество и доходы, одновременно избежав наказания.

Таким образом Зеленский стремится детенизировать украинскую экономику. Согласно документу, граждане могут добровольно декларировать свои активы в период с 1 июля 2021 по 1 июля 2022 года.

Кроме того, физлица должны оплатить одноразовый сбор в бюджет. Украинцы должны оплатить 5% относительно активов на счетах украинских банков, 9% — для размещенных за рубежом, 2,5% за гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.

Законопроект о налоговой амнистии

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде ряд законопроектов об налоговой амнистии. Согласно документу, предлагалось внести изменения в Налоговый, Бюджетный, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также в другие законодательные документы.

Таким образом Зеленский намерен детенизировать доходы украинцев и повысить их налоговую культуру. Для этого он стремится ввести добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов и уплату единовременного сбора в бюджет.