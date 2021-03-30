Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект щодо амністії капіталів – одноразового декларування грошових статків та доходів фізичних осіб для їхньої легалізації.

Рада ухвалила за основу законопроект №5153 у першому читанні. Документ підтримали 245 нардепів.

Згідно з законопроектом, українці, які ухилялися від сплати податків, можуть розкрити свої справжні статки та доходи, водночас уникнувши покарання.

Таким чином Зеленський прагне детінізувати українську економіку. Згідно з документом, громадяни мають добровільно декларувати свої активи у період з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року.

Крім того, фізособи мають сплатити одноразовий збір до бюджету. Українці мають сплатити 5% щодо активів на рахунках українських банків, 9% – для розміщених за кордоном, 2,5% за держоблігації, придбані у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Законопроект про податкову амністію

25 лютого президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді низку законопроектів про податкову амністію. Згідно з документом, пропонувалося внести зміни до Податкового, Бюджетного, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів, а також до інших законодавчих документів.

Таким чином Зеленський має намір детінізувати доходи українців та підвищити їхню податкову культуру. Для цього він прагне запровадити добровільне декларування фізичними особами належних їм активів та сплату одноразового збору до бюджету.