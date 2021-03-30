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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Рада ухвалила закон про виплату 8 тис. грн ФОПам під час карантину

Нардепи проголосували за законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали  внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.

Верховна Рада

У тексті закону також зазначається, що органи місцевого самоврядування мають можливість робити компенсаційні виплати з місцевих бюджетів.

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За ухвалення закону проголосували 312 народних депутатів.

Закон про виплати ФОПам

У грудні 2020 року Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку бізнесу у випадку посилення карантину в Україні.

Згідно з ним, найманим працівникам та ФОПам, які втратили зарплату або частину доходу внаслідок карантинних обмежень, надаватиметься одноразова допомога у розмірі 8 тис. грн.

Тоді законопроект підтримали 229 народних обранці.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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