Рада ухвалила закон про виплату 8 тис. грн ФОПам під час карантину

Нардепи проголосували за законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.
У тексті закону також зазначається, що органи місцевого самоврядування мають можливість робити компенсаційні виплати з місцевих бюджетів.
За ухвалення закону проголосували 312 народних депутатів.
Закон про виплати ФОПам
У грудні 2020 року Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку бізнесу у випадку посилення карантину в Україні.
Згідно з ним, найманим працівникам та ФОПам, які втратили зарплату або частину доходу внаслідок карантинних обмежень, надаватиметься одноразова допомога у розмірі 8 тис. грн.
Тоді законопроект підтримали 229 народних обранці.