Верховна Рада ухвалила закон щодо підтримки бізнесу у випадку посилення карантину в Україні (законопроект № 4429).

За відповідний документ проголосували 229 народних депутатів.

Він передбачає надання одноразової матеріальної допомоги найманим працівникам та ФОПам, які втратили зарплату/частину доходу внаслідок карантинних обмежень у розмірі 8 тис. грн.

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Також документ передбачає виділення грошей суб’єктам господарювання для виплати найманим працівникам до 8 тис. грн і виплат одноразової компенсації витрат за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, закон скасовує стягнення плати за оренду державного й комунального майна для бізнесу, чия діяльність була заборонена під час карантину.

Напередодні ФОПам спростили механізм сплати податків. Зокрема, закон передбачає скасування обов’язкової книги обліку доходів.

Тому тепер ФОПи І-ІІІ груп можуть вести облік у будь-якій зручній формі: паперовій чи електронній – із зазначенням суми доходу за місяць.