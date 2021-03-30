Во Львове до 12 апреля усилили карантинные ограничения. В частности, транспорт переходит на режим спецперевозок.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

Усиление карантина во Львове связано с резким увеличением больных коронавирусом.

Список ограничений:

транспорт будет работать в режиме спецперевозок. Для льготных категорий приостановили услугу бесплатного проезда;

детсады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;

школьники продолжают учиться дистанционно;

непродовольственные магазины работают только на вынос и по предварительному заказу;

в городе закрывают непродовольственные и смешанные рынки;

открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;

под запретом массовые мероприятия и работа общепита (разрешается только обслуживание на вынос).

Карантин во Львове

22 марта местная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении во Львове жесткого карантина.

По словам Андрея Садового, локдаун необходим для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы.

Больницы города испытывают острую потребность не только в дополнительных койках, но и в медицинском персонале и врачах.