Во Львове до 12 апреля усилили карантинные ограничения. В частности, транспорт переходит на режим спецперевозок.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.
Усиление карантина во Львове связано с резким увеличением больных коронавирусом.
Список ограничений:
- транспорт будет работать в режиме спецперевозок. Для льготных категорий приостановили услугу бесплатного проезда;
- детсады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;
- школьники продолжают учиться дистанционно;
- непродовольственные магазины работают только на вынос и по предварительному заказу;
- в городе закрывают непродовольственные и смешанные рынки;
- открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;
- под запретом массовые мероприятия и работа общепита (разрешается только обслуживание на вынос).
Карантин во Львове
22 марта местная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении во Львове жесткого карантина.
По словам Андрея Садового, локдаун необходим для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы.
Больницы города испытывают острую потребность не только в дополнительных койках, но и в медицинском персонале и врачах.