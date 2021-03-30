У Львові до 12 квітня посилили карантинні обмеження. Зокрема, транспорт переходить на режим спецперевезень.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Посилення карантину у Львові пов’язане з різким збільшенням хворих на коронавірус.
Список обмежень:
- транспорт працюватиме у режимі спецперевезень. Для пільгових категорій призупинили послугу безкоштовного проїзду;
- дитсадки переходять у режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;
- школярі продовжують навчатися дистанційно;
- непродовольчі магазини працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;
- у місті закривають непродовольчі та змішані ринки;
- відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;
- під забороною масові заходи та робота закладів харчування (дозволяється обслуговування на виніс).
Карантин у Львові
22 березня місцева комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження у Львові жорсткого карантину.
За словами Андрія Садового, локдаун необхідний для того, щоб не допустити колапсу медичної системи.
Лікарні міста відчувають гостру потребу не тільки в додаткових ліжках, а й у медичному персоналі та лікарях.