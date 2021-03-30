У Львові до 12 квітня посилили карантинні обмеження. Зокрема, транспорт переходить на режим спецперевезень.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Посилення карантину у Львові пов’язане з різким збільшенням хворих на коронавірус.

Список обмежень:

транспорт працюватиме у режимі спецперевезень. Для пільгових категорій призупинили послугу безкоштовного проїзду;

дитсадки переходять у режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;

школярі продовжують навчатися дистанційно;

непродовольчі магазини працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;

у місті закривають непродовольчі та змішані ринки;

відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;

під забороною масові заходи та робота закладів харчування (дозволяється обслуговування на виніс).

Карантин у Львові

22 березня місцева комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження у Львові жорсткого карантину.

За словами Андрія Садового, локдаун необхідний для того, щоб не допустити колапсу медичної системи.

Лікарні міста відчувають гостру потребу не тільки в додаткових ліжках, а й у медичному персоналі та лікарях.