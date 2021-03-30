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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Транспорт переходить на режим спецперевезень: Львів посилює карантин до 12 квітня

У Львові до 12 квітня посилили карантинні обмеження. Зокрема, транспорт переходить на режим спецперевезень.

Транспорт переходить на режим спецперевезень: Львів посилює карантин до 12 квітня

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Посилення карантину у Львові пов’язане з різким збільшенням хворих на коронавірус.

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Список обмежень:

  • транспорт працюватиме у режимі спецперевезень. Для пільгових категорій призупинили послугу безкоштовного проїзду;
  • дитсадки переходять у режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;
  • школярі продовжують навчатися дистанційно;
  • непродовольчі магазини працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;
  • у місті закривають непродовольчі та змішані ринки;
  • відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;
  • під забороною масові заходи та робота закладів харчування (дозволяється обслуговування на виніс).

Карантин у Львові

22 березня місцева комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження у Львові жорсткого карантину.

За словами Андрія Садового, локдаун необхідний для того, щоб не допустити колапсу медичної системи.

Лікарні міста відчувають гостру потребу не тільки в додаткових ліжках, а й у медичному персоналі та лікарях.

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