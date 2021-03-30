Указ об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ обжалован в Верховном суде

29 марта в Кассационный административного суда в составе Верховного суда поступили иски, которыми оспаривается указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины.

Речь идет об указах Зеленского от 27 марта 2021 года — №124/2021 О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины в части отмены указа от 14 мая 2013 года №256 о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, а также №124/2021 О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины в части отмены указа от 17 сентября 2013 года №513 о назначении Касминина судьей КСУ.

Верховный суд присвоил регистрационные номера делам — №9901/96/21 и №9901/97/21.

Президент Владимир Зеленский 27 марта о тменил указ о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины.

Глава государства подписал документ, поскольку отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу национальной безопасности Украины.