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Валентина Летяк |

Указ про скасування призначення Тупицького суддею КСУ оскаржено у Верховному суді

29 березня до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду надійшли позови, якими оскаржується указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду України.

Тупицький

Йдеться про укази Зеленського від 27 березня 2021 року – №124/2021 Про деякі питання забезпечення національної безпеки України в частині скасування указу від 14 травня 2013 року № 256 про призначення Тупицького суддею Конституційного суду України, а також №124/2021 Про деякі питання забезпечення національної безпеки України в частині скасування указу від 17 вересня 2013 року №513 про призначення Касмініна суддею КСУ.

Верховний суд присвоїв реєстраційні номери справам – №9901/96/21 і №9901/97/21.

Пост Верховного суду

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Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував указ про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду України.

Глава держави підписав документ, оскільки окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу національній безпеці України.

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