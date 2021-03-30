Верховная Рада Украины лишила депутатских мандатов нардепов Александра Скичко и Игоря Колихаева.

Члена фракции Слуга народа Александра Скичко лишили мандата за назначение на должность председателя Черкасской областной госадминистрации.

Полномочия Игоря Колихаева (За будущее) приостановлены в связи с избранием мэром Херсона.

Теперь Центральная избирательная комиссия должна назначить довыборы на 197-м округе в Черкасской области и №184 округе в Херсонской области, чтобы выбрать нардепов на их места.

Довыборы в Верховную Раду

28 марта в Украине состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатном избирательном округе № 87 Ивано-Франковской области и одномандатном избирательном округе № 50 Донецкой области.

Местные жители избирали депутатов, которые будут представлять их область в Верховной Раде IX созыва.