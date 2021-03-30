Верховная Рада Украины лишила депутатских мандатов нардепов Александра Скичко и Игоря Колихаева.
Члена фракции Слуга народа Александра Скичко лишили мандата за назначение на должность председателя Черкасской областной госадминистрации.
Полномочия Игоря Колихаева (За будущее) приостановлены в связи с избранием мэром Херсона.
Теперь Центральная избирательная комиссия должна назначить довыборы на 197-м округе в Черкасской области и №184 округе в Херсонской области, чтобы выбрать нардепов на их места.
Довыборы в Верховную Раду
28 марта в Украине состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатном избирательном округе № 87 Ивано-Франковской области и одномандатном избирательном округе № 50 Донецкой области.
Местные жители избирали депутатов, которые будут представлять их область в Верховной Раде IX созыва.