Верховна Рада України позбавила депутатських мандатів нардепів Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва.

Члена фракції Слуга народу Олександра Скічка позбавили мандату за призначення на посаду голови Черкаської обласної держадміністрації.

Повноваження Ігоря Колихаєва (За майбутнє) припинені через обрання міським головою Херсона.

Тепер Центральна виборча комісія повинна призначити довибори на 197-му окрузі в Черкаській області та №184 окрузі в Херсонської області, щоб обрати нардепів на їхнє місця.

Довибори до Верховної Ради

28 березня в Україні відбулися проміжні вибори народних депутатів в одномандатному виборчому окрузі № 87 Івано-Франківської області та одномандатному виборчому окрузі № 50 Донецької області.

Місцеві мешканці обирали депутатів, що представлятимуть їх область у Верховній Раді IX скликання.