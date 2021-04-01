Народный депутат Украины от политической партии Голос Александра Устимова задекларировала собаку, кота и футболку. В пункте ценное движимое имущество депутат указала “собаку-тапки-погрызяку”, “котика-муркотика” и фуболку с надписью F*ck Corruption.

В описании Устимова отметила, что футболка с такой надписью является первой в Украине. Собаку породы лабрадор и кота Жорика, который принадлежит мужу, ей подарила семья из Луганской области в связи с переездом.

— Маленький, волосатый, хрупкий. Мурлычет колыбельные вечерами, утром поднимает лучше будильника, дерет коробки, — отметила депутат.

Также в декларации Александры Устимовой — автомобиль, зарплата более 474 тыс. грн, $ 25 тыс. наличными и стипендия от Стэнфордского университета (более 869 тыс. грн).

Декларация Андрея Ермака

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак задекларировал заработную плату на должности более 400 тыс. грн. Также он указал, что владеет акциями пяти компаний, а в 2020 году приобрел автомобиль Mercedes-Benz.

Смотрите декларацию Андрея Ермака на Фактах ICTV.

Фото: Александра Устимова

Источник: Единый государственный реестр деклараций