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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Более 500 тыс. грн зарплаты, пенсия и авто: декларация Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль за 2020 год задекларировал официальную зарплату 540 052 грн и 34 018 грн (на должности председателя Ивано-Франковской ОГА).

Денис Шмигаль

За отчуждение недвижимого имущества глава Кабмина получил еще 90 150 грн, а его жене Екатерине насчитали 25,8 тыс. грн пенсии по инвалидности.

Кроме того, у семьи есть автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года — владеет им также Екатерина Шмыгаль.

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Среди объектов недвижимости в декларации Дениса Шмыгаля — два земельных участка во Львовской области площадью 2,2 тыс. м кв. Одним владеет жена, а вторым — премьер-министр.

Кроме того, в собственности Екатерины Шмыгаль жилой дом во Львове (215,9 м кв) стоимостью 1 063 200 грн, участок земли (151 м кв), нежилое здание 417,2 (м кв) на Львовщине по цене 4,94 млн грн, а также 25% земельного участка (458 м кв).

Денежные активы в декларации Шмыгаля:

  • 155 тыс. грн наличными и 57 728 на банковских счетах;
  • 80 тыс. грн наличными и 11 953 на банковских счетах (владелец — жена);
  • 79 грн на банковских счетах дочери Анны.

Декларация Ирины Венедиктовой

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в 2020 году получила более 800 тыс. грн заработной платы. Также она задекларировала автомобиль Porsche Cayenne, два земельных участка и два дома.

Что еще в декларации Ирины Венедиктовой, смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Единый государственный реестр деклараций

Фото: Depositphotos

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