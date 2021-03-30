Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль за 2020 год задекларировал официальную зарплату 540 052 грн и 34 018 грн (на должности председателя Ивано-Франковской ОГА).

За отчуждение недвижимого имущества глава Кабмина получил еще 90 150 грн, а его жене Екатерине насчитали 25,8 тыс. грн пенсии по инвалидности.

Кроме того, у семьи есть автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года — владеет им также Екатерина Шмыгаль.

Среди объектов недвижимости в декларации Дениса Шмыгаля — два земельных участка во Львовской области площадью 2,2 тыс. м кв. Одним владеет жена, а вторым — премьер-министр.

Кроме того, в собственности Екатерины Шмыгаль жилой дом во Львове (215,9 м кв) стоимостью 1 063 200 грн, участок земли (151 м кв), нежилое здание 417,2 (м кв) на Львовщине по цене 4,94 млн грн, а также 25% земельного участка (458 м кв).

Денежные активы в декларации Шмыгаля:

155 тыс. грн наличными и 57 728 на банковских счетах;

80 тыс. грн наличными и 11 953 на банковских счетах (владелец — жена);

79 грн на банковских счетах дочери Анны.

Декларация Ирины Венедиктовой

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в 2020 году получила более 800 тыс. грн заработной платы. Также она задекларировала автомобиль Porsche Cayenne, два земельных участка и два дома.

Что еще в декларации Ирины Венедиктовой, смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Единый государственный реестр деклараций