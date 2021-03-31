Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в 2020 году получил на должности 444, 5 тыс. грн зарплаты. В целом его доходы за предыдущий год составили 475,6 тыс. грн.

В 2020 глава ОП приобрел автомобиль Mercedes-Benz по цене 2 972 776 грн.

На банковских счетах Андрея Ермака 226 862 грн, а наличными — $153 тыс. и € 50 тыс. Также он указал более 9 млн грн долга от компании ООО Garnet International Media Group по договорам 2016 года.

Также в собственности Ермака квартира в Киеве (107,8 м кв) стоимостью более 3,5 млн грн. Однако ее он взял в кредит — еще нужно погасить задолженность более 2,6 млн грн.

Глава ОП владеет 100% акций ООО Эр Пи Ай, 50% ООО Международная юридическая компания, 40% Garnet International Media Group, 50% ООО Международная фармацевтическая группа и 50% ООО Интерпромфинанс-безопасность.

Декларация Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль задекларировал более 500 тыс. грн заработной платы за 2020 год. В собственности Шмыгаля земельный участок на Львовщине.

Жилой дом и другая недвижимость зарегистрирована на его жену. Смотрите декларацию Дениса Шмыгаля на Фактах ICTV.

Источник: Единый государственный реестр деклараций