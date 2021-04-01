Народний депутат України від політичної партії Голос Олександра Устімова задекларувала собаку, кота та футболку. У пункті цінне рухоме майно депутатка вказала “собаку-тапки-погризяку”, “котика-муркотика” та фуболку з надписом F*ck Corruption.

В описі Устімова зазначила, що футболка з таким надписом є першою в Україні. Собаку породи лабрадор та кота Жоріка, який належить чоловіку, їй подарувала сім’я з Луганської області у зв’язку з переїздом.

– Маленький, волохатий, тендітний. Муркотить колискові вечорами, вранці підіймає краще за будильник, дере коробки, – зазначила депутат.

Також у декларації Олександри Устімової – автомобіль, зарплата понад 474 тис. грн, $25 тис. готівкою і стипендія від Стенфордського університету (понад 869 тис. грн).

Декларація Андрія Єрмака

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак задекларував заробітну плату на посаді понад 400 тис. грн. Також він вказав, що володіє акціями п’яти компаній, а у 2020 році придбав автомобіль Mercedes-Benz.

Дивіться декларацію Андрія Єрмака на Фактах ICTV.

Фото: Олександра Устімова

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій