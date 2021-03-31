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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Более 600 тыс. грн дохода, две квартиры и один участок: Малюська подал декларацию

Министр юстиции Украины Денис Малюська подал декларацию за 2020 год, в которой политик указал заработанные средства за год.

Более 600 тыс. грн дохода, две квартиры и один участок: Малюська подал декларацию

Согласно опубликованной декларации Малюськи, чиновник в 2020 году получил 638 719 грн дохода, которые политику выплатили за основным местом работы.

Также Малюська задекларировал две квартиры: одна из них расположена в Киеве (34,6 кв. м), а вторая в Киевской области. (249,3 кв. м). У политика в собственности есть земельный участок (781 кв. м) в селе Юровка в Киевской области.

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Жена Дениса Малюськи Людмила Рябчинская за год получила 797 420 грн дохода. Среди них 777 020 грн она получила за основным местом работы, а 20 400 грн — за помощь при рождении ребенка. В совместной собственности с женой у Малюськи есть автомобиль Mazda 5 2008 года выпуска.

Декларация Резникова

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в декларации указал почти 10,5 млн грн заработной платы на официальном месте работы за 2020 год.

Резников задекларировал две квартиры в столице и семь земельных участков в Киевской области (общей площадью 13 138 кв. м). Полную декларацию Резникова смотрите на сайте Факты ICTV.

Фото: УНИАН

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