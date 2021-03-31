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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Понад 600 тис. грн доходу, дві квартири та одна ділянка: Малюська подав декларацію

Міністр юстиції України Денис Малюська подав декларацію за 2020 рік, в якій політик вказав зароблені кошти за рік.

Понад 600 тис. грн доходу, дві квартири та одна ділянка: Малюська подав декларацію

Згідно з опублікованою декларацією Малюськи, чиновник у 2020 році отримав 638 719 грн доходу, які політику виплатили за основним місцем роботи.

Також Малюська задекларував дві квартири: одна з них розташована в Києві (34,6 кв. М), а друга в Київській області. (249,3 кв. М). У політика у власності є земельна ділянка (781 кв. М) в селі Юрівка в Київській області.

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Дружина Дениса Малюськи Людмила Рябчинська за рік отримала 797 420 грн доходу. Серед них 777 020 грн вона отримала за основним місцем роботи, а 20 400 грн – за допомогу при народженні дитини. У спільній власності з дружиною у Малюськи є автомобіль Mazda 5 2008 року випуску.

Декларація Резнікова

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в декларації вказав майже 10,5 грн заробітної плати за офіційним місцем роботи за 2020 рік.

Резніков задекларував дві квартири в столиці та сім земельних ділянок в Київській області (загальною площею 13 138 кв. м). Повну декларацію Резнікова дивіться на сайті Факти ICTV.

Фото: УНІАН

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