Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко задекларировал 617 033 грн дохода за 2020 год по основному месту работы.

Согласно обнародованной на сайте НАПК декларации Ляшко, политик также получил 22 460 грн процентов по вкладам в Приватбанке. Жена чиновника Ирина Ляшко не декларировала свой доход за 2020 год.

Главный врач Украины имеет в собственности три земельных участка. Один из них расположен в Вышгородском районе (1200 кв. м), а два других — в Обуховском районе (1,12 кв. м и 0,12 кв. м) Киевской области.

Жена Ляшко владеет земельным участком в Киевской области (1200 кв. м) и квартирой (110,9 кв. м) в Броварах. Заместитель министра также имеет в собственности легковой автомобиль Skoda Octavia A7 2018 года выпуска.

Декларация Малюськи

Министр юстиции Украины Денис Малюська задекларировал свои доходы за 2020 год. Согласно декларации, политик получил 638 719 грн дохода по основному месту работы.

Также Малюська задекларировал две квартиры: в Киеве (34,6 кв. м) и в Киевской области. (249,3 кв. м). У чиновника в собственности есть земельный участок (781 кв. м) в Киевской области.