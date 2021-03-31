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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Понад 600 тис. грн доходу, три земельні ділянки та авто: декларація головного санлікаря Ляшка

Заступник міністра охорони здоров’я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко задекларував 617 033 грн доходу за 2020 рік за основним місцем роботи.

Виктор Ляшко

Згідно з оприлюдненою на сайті НАЗК декларацією Ляшка, політик також отримав 22 460 грн відсотків за вклади до Приватбанку. Дружина чиновника Ірина Ляшко не декларувала свій дохід за 2020 рік.

Головний лікар України має у власності три земельні ділянки. Одна з них розташована у Вишгородському районі (1 200 кв. м), а інші дві – в Обухівському районі (1,12 кв. м та 0,12 кв. м) Київської області.

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Дружина Ляшка володіє земельною ділянкою у Київській області (1 200 кв. м) та квартирою (110,9 кв. м) у Броварах. Заступник міністра також має у власності легковий автомобіль Skoda Octavia A7 2018 року випуску.

Декларація Малюськи

Міністр юстиції України Денис Малюська задекларував свої доходи 2020 рік. Згідно з декларацією, політик отримав 638 719 грн доходу за основним місцем роботи.

Також Малюська задекларував дві квартири: в Києві (34,6 кв. м) та в Київській області. (249,3 кв. м). У чиновника у власності є земельна ділянка (781 кв. М) у Київській області.

Фото: УНІАН

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