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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

РФ не забыла о своих планах: Хомчак о наращивании войск возле границ Украины

Сосредоточение Россией войск возле восточных границ Украины свидетельствует о том, что страна-агрессор не забыла о своих незаконные планах, которые у нее были с 2014 года. Таким образом она демонстрирует решимость своих намерений.

Руслан Хомчак

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

— Это говорит о том, что Россия о своих планах не забыла, планах, которые были у нее с 14-го года и до 14-го года. Она создает такую ​​обстановку вокруг Украины, чтобы весь мир видел, чтобы Украина видела, что она демонстрирует нам решимость своих намерений, — уточнил Руслан Хомчак.

По его словам, ВСУ готовятся к любым провокациям возле восточных границ государства.

“Обучение” на границе

Во время выступления в Верховной Раде 30 марта Руслан Хомчак сообщал о том, что РФ стягивает войска возле восточных границ Украины.

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Страна-агрессор делает это под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 и проверки навыков своих войск.

Подробнее об агрессии РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: Голос Америки

Фото: УНИАН

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