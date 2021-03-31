С 1 апреля тарифы на доставку пенсий Укрпочтой вырастут в городах и селах.

По словам главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, в городах этот тариф вырастет с 1,15% до 1,3%, а в поселках городского типа и селах — с 2,3% до 2,65%.

Нынешние тарифы не способны покрыть расходы компании. Повышение тарифов позволит Укрпочте обеспечить своевременную доставку пенсий и сохранить рабочие места 10 тыс. почтальонов.

Криклий напомнил, что Укрпочта доставляет домой пенсию 3,5 млн пенсионерам, проживающим не в городах.

— Они проживают в селах, поселках и городах, где нет ни одного отделения банка или даже банкомата. В целом по Украине таких населенных пунктов более 27 тыс., А в целом в них проживает около 13 млн граждан, — сообщил Криклий.

Услуги Укрпочты

Отделение Укрпочты начали принимать электронные документы в мобильном приложении Действия для получения денежных переводов и посылок.

О том, как получить посылку с электронными документами, читайте в материале Фактов ICTV.