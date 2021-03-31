З 1 квітня тарифи на доставку пенсій Укрпоштою зростуть у містах і селах.

За словами очільника Мінінфраструктури Владислава Криклія, у містах цей тариф зросте з 1,15% до 1,3%, а в селищах міського типу та селах – із 2,3% до 2,65%.

Нинішні тарифи не здатні покрити витрати компанії. Підвищення тарифів дозволить Укрпошті забезпечити вчасну доставку пенсій і зберегти робочі місця 10 тис. листонош.

Криклій нагадав, що Укрпошта доставляє додому пенсію 3,5 млн пенсіонерам, які проживають не в містах.

– Вони проживають у селах, селищах і містах, де немає жодного відділення банку або навіть банкомату. Загалом по Україні таких населених пунктів понад 27 тис., а в цілому в них проживає близько 13 млн громадян, – повідомив Криклій.

Послуги Укрпошти

Відділення Укрпошти почали приймати електронні документи в мобільному додатку Дії для отримання грошових переказів та посилок.

Про те, як отримати посилку з електронними документами, читайте в матеріалі Фактів ICTV.