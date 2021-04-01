Тупицкий и Касминин потеряли статус судей КСУ — Вениславский

Александр Тупицкий и Александр Касминин потеряли статус судей Конституционного суда после того, как Владимир Зеленский подписал указ и отменил их назначение на должности.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский. По его словам, никаких юридических последствий любые распоряжения Тупицкого теперь не имеют.

— Господин Тупицкий уже перестал быть субъектом с 21 марта 2021 года. То, что человек считает себя должностным лицом в Конституционном суде — это вопрос не ко мне. С момента издания указа президента господин Тупицкий потерял статус судьи так же, как и господин Касминин. Никаких юридических последствий любые его любые распоряжения, приказы, директивы не будут иметь и не имеют, — объяснил он.

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Федор Вениславский также анонсировал, что в ближайшие дни президент объявит конкурс на занятие двух должностей судей. Он убежден, что после этого работа Конституционного суда вернется в нормальное рабочее русло.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил назначение Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

На должности их назначал в 2013 году еще тогдашний президент Виктор Янукович. Решение отменить указ Владимир Зеленский объяснил тем, что оба долгие годы вредили государственным интересам Украины.

Источник: Украина 24

Фото: КСУ