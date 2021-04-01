Тупицький і Касмінін втратили статус суддів КСУ – Веніславський

Олександр Тупицький і Олександр Касмінін втратили статус суддів Конституційного суду після того, як Володимир Зеленський підписав указ і скасував їхнє призначення на посади.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив представник президента у КСУ Федір Веніславський. За його словами, жодних юридичних наслідків будь-які розпорядження Тупицького тепер не мають.

– Пан Тупицький вже перестав бути суб’єктом з 21 березня 2021 року. Те, що людина вважає себе посадовцем у Конституційному суді – це запитання не до мене. З моменту видання указу президента пан Тупицький втратив статус судді так само, як і пан Касмінін. Жодних юридичних наслідків будь-які його будь-які розпорядження, накази, директиви не матимуть і не мають, – пояснив він.

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Федір Веніславський також анонсував, що найближчими днями президент оголосить конкурс на зайняття двох посад суддів. Він переконаний, що після цього робота Конституційного суду повернеться у нормальне робоче русло.

27 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

На посади їх призначав у 2013 році ще тодішній президент Віктор Янукович. Рішення скасувати указ Володимир Зеленський пояснив тим, що обидва протягом довгих років шкодили державним інтересам України.

Джерело: Україна 24

Фото: КСУ