В Украине ввели штрафы за препятствие проверкам пожарной безопасности

Верховная Рада ввела административную ответственность за препятствование должностным лицам, осуществляющим проверки по вопросам техногенной и пожарной безопасности.

За законопроект № 3931 во втором чтении и целом проголосовали 286 народных депутатов.

Новые изменения в законодательстве предусматривают взыскание штрафов от 100 до 200 (от 113 500 до 227 тыс. грн) необлагаемых минимумов доходов граждан за создание препятствий должностным лицам, осуществляющим контроль в сфере техногенной и пожарной безопасности.

За повторное правонарушение в течение года штраф увеличится и составит от 200 до 300 (от 227 тыс. до 340 500 грн) необлагаемых минимумов.

Новый закон также позволит полицейским задерживать правонарушителей для установления их личности.

Усиление ответственности за нарушение пожарной безопасности

1 марта 2021 президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение пожарной безопасности, который Верховная Рада приняла 3 февраля 2021 года.

Задачей закона является усиление защиты окружающей среды и повышение эффективности управления и контроля за выполнением правил безопасности.

Фото: Верховная Рада