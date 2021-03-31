В Україні ввели штрафи за перешкоду перевіркам пожежної безпеки

Верховна Рада запровадила адміністративну відповідальність за перешкоджання посадовцям, що здійснюють перевірки з питань техногенної і пожежної безпеки.

За законопроект № 3931 у другому читанні і цілому проголосували 286 народних депутатів.

Нові зміни у законодавстві передбачають стягнення штрафів від 100 до 200 (від 113 500 до 227 тис. грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за створення перешкод посадовим особам, що здійснюють контроль у сфері техногенної і пожежної безпеки.

За повторне правопорушення протягом року штраф збільшиться і складе від 200 до 300 (від 227 тис. до 340 500 грн) неоподатковуваних мінімумів.

Новий закон також дасть змогу поліцейським затримувати правопорушників для встановлення їх особи.

Посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки

1 березня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки, який Верховна Рада ухвалила 3 лютого 2021 року.

Завданням закону є посилення захисту довкілля та підвищення ефективності управління і контролю за виконанням правил безпеки.

Фото: Верховна Рада