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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Президент підписав закон про збільшення штрафів за порушення пожежної безпеки

Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки, який Верховна Рада ухвалила третього лютого 2021 року.

володимир зеленський

Закон має посилити захист довкілля та  підвищити ефективність управління і контролю за виконанням правил безпеки.

Згідно з ним, зростуть штрафи за порушення протипожежної безпеки на залізничному, морському і річковому транспорті та порушення встановлених вимог в питаннях цивільного захисту та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

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Також збільшаться штрафи за використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням.

Закон вступить в силу вже наступного дня.

Пожежа в Запорізькій інфекційній лікарні

3 лютого сталася пожежа в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя, в ній загинуло три пацієнтки та лікар-анастезіолог.

Поліція відпрацьовує версію порушення правил протипожежної безпеки працівниками закладу.

Покарання за цією статтею передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Джерело: Офіційне інтернет-представництво Президента

Фото: Офіс президента

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