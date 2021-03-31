С 5 апреля в Киеве усиливают карантин, который будет действовать как минимум до 16 апреля.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ограничения в частности будут касаться общественного транспорта: маршруток, автобусов, троллейбусов, трамваев и метро.

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Так, весь общественный транспорт будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Руководители учреждений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска.

31 марта столичный мэр сообщил, что Киев усиливает карантин с 5 апреля. Кроме транспорта столица закрывает все школы и детские сады.

Заведения общественного питания и в дальнейшем будут работать на вынос или доставку.