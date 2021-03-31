З 5 квітня у Києві посилюють карантин, який діятиме щонайменше до 16 квітня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Обмеження зокрема стосуватимуться громадського транспорту: маршруток, автобусів, тролейбусів, трамваїв та метро.

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Так, увесь громадський транспорт працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки.

31 березня столичний міський голова повідомив, що Київ посилює карантин з 5 квітня. Окрім транспорту столиця закриває всі школи і дитячі садочки.

Заклади громадського харчування і надалі працюватимуть на винос чи доставку.