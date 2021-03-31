В Киеве с понедельника, 5 апреля, вводят жесткий карантин. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Столица закрывает все школы и детские сады.

Весь общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, и должны работать с 20 марта.

По состоянию на утро 31 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 100 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболел 162 291 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (201), Дарницком (187) и в Днепровском (169) районах.