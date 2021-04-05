В Киеве метро с 5 апреля перевозит только работников критической инфраструктуры по специальным пропускам.

Закрытие метро Киева для граждан без пропусков является вынужденной ограничительной мерой, связанной со стремительным распространением коронавируса в столице.

Специальными пропусками в киевский метрополитен обеспечивают только работников предприятий критической инфраструктуры.

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Аналогичные пропуска действуют и в других видах общественного транспорта Киева.

Наличие пропусков на входе возле станций метро Киева будут проверять правоохранители и дежурные на станции. Ограничения, связанные с работой киевского метро, будут действовать по меньшей мере до 16 апреля.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля усиливается карантин в Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом. В столице действует ряд новых ограничений.

Среди них — серьезные изменения в работе общественного транспорта, а также закрытие всех школьных и дошкольных учреждений. Заведения общественного питания работают только на вынос или доставку.