Лидер партии Голос Кира Рудик задекларировала 1 826 158 грн дохода 2020 года, среди которых заработная плата — 417 267 грн.

Более 460 тыс. грн — это доход от продажи криптовалюты Ethereum, еще 505 101 грн — от продажи Bitcoin.

Также Рудик имеет $42 тыс. на банковском счете и 800 тыс. грн и $403 тыс. наличными.

Депутат также зарегистрировала автомобиль BMW F15/X5 xDrive25d 2017 выпуска.

Из электронной декларации можно узнать, что Рудик владеет компанией с ограниченной ответственностью Coding Rocks LLC (США).

Собственного жилья в Киеве и ценных бумаг у нардепа нет, в декларации указано, что Кира Рудик снимает квартиру в столице, площадью 214,10 кв. м.

Декларация Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко задекларировал более $50 млн наличными, в тоже время зарплата на посту народного депутата за 2020 год составила 504 540 грн.

В декларации отмечается, что основной доход Порошенко получил от дивидендов — более 214 млн грн.

Полный перечень имущества и активов нардепа можно посмотреть в материале Фактов ICTV.

Источник: Единый государственный реестр деклараций

Фото: Голос