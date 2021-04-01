Лидер партии Голос Кира Рудик задекларировала 1 826 158 грн дохода 2020 года, среди которых заработная плата — 417 267 грн.
Более 460 тыс. грн — это доход от продажи криптовалюты Ethereum, еще 505 101 грн — от продажи Bitcoin.
Также Рудик имеет $42 тыс. на банковском счете и 800 тыс. грн и $403 тыс. наличными.
Депутат также зарегистрировала автомобиль BMW F15/X5 xDrive25d 2017 выпуска.
Из электронной декларации можно узнать, что Рудик владеет компанией с ограниченной ответственностью Coding Rocks LLC (США).
Собственного жилья в Киеве и ценных бумаг у нардепа нет, в декларации указано, что Кира Рудик снимает квартиру в столице, площадью 214,10 кв. м.
Декларация Порошенко
Пятый президент Украины Петр Порошенко задекларировал более $50 млн наличными, в тоже время зарплата на посту народного депутата за 2020 год составила 504 540 грн.
В декларации отмечается, что основной доход Порошенко получил от дивидендов — более 214 млн грн.
Полный перечень имущества и активов нардепа можно посмотреть в материале Фактов ICTV.
Источник: Единый государственный реестр деклараций
Фото: Голос