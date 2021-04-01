П’ятий президент України Петро Порошенко оприлюднив електронну декларацію про своє майно, доходи та витрати за 2020 рік.

Згідно з декларацією Порошенко на сайті НАЗК, 504 540 грн політик отримав як нардеп Верховної Ради. 66 тис. грн його дружина Марина Порошенко заробила за місцем роботи в благодійному фонді.

Однак основний дохід Петро Порошенко отримав від дивідендів – понад 214 млн грн. Також політик отримав відсотки за вкладення в банку – 7 016 338 грн, а дохід від відчуження рухомого майна склав 295 тис. грн.

Згідно з декларацією, у політика є $51,2 млн і 42,3 млн грн готівкою. Серед цінних речей – сотня картин, годинник, меблі, люстри, рояль. У Марини Порошенко – ювелірні вироби, шуби та жіночі сумки.

Петро Порошенко володіє трьома квартирами – дві з них знаходяться в Києві (площею 134,06 кв. м і 82,15 кв. м), ще одна – у Вінниці (68,20 кв. м). У Марини Порошенко у власності є квартира в Києві площею 82,3 кв. м.

У Порошенка є декілька земельних ділянок – дві в Козині в Київській області (33 196 кв. м і 1 200 кв. м), ще одну ділянку площею 7 511 кв. м політик в цьому місці орендує. У Києві Порошенко володіє трьома ділянками – 1 000 кв. м, 6 315 кв. м і 5169 кв. м. Його дружина має ділянку розміром 1 875 кв. м в Київській області.

У родини Порошенко є три легкових авто. Одним автомобілем Jaguar XF володіє Марина Порошенко, а два інших – Mercedes-Benz S 500L 4Matic і Mercedes-Benz S600L – у політика за правом службового користування.

Колишній президент України витратив понад 30 млн грн на юридичні послуги, а близько 1,8 млн грн пішло на оплату рекламних послуг. Петро Порошенко сплатив до бюджету понад 23 млн грн податків і військового збору.

Декларація Зеленського

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив свою декларацію про доходи та майно за 2020 рік. Доходи президента за минулий рік склали майже 23 млн грн.

Частина цих доходів склала заробітна плата, а також продаж і здача в оренду майна, земельної ділянки та роялті. Повну декларацію Володимира Зеленського дивіться на сайті Факти ICTV.