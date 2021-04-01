Лідер партії Голос Кіра Рудик задекларувала 1 826 158 грн доходу за 2020 рік, серед яких заробітна плата – 417 267 грн.

Понад 460 тис. грн – це дохід від продажу криптовалюти Ethereum, ще 505 101 грн – від продажу Bitcoin.

Також Рудик має $42 тис. на банківському рахунку та 800 тис. грн і $403 тис. готівкою.

Депутат також зареєструвала автівку BMW F15/X5 xDrive25d 2017 року випуску.

З електронної декларації можна дізнатись, що Рудик володіє компанією з обмеженою відповідальністю Coding Rocks LLC (США).

Власного житла у Києві та цінних паперів нардеп не має, у декларації зазначено, що Кіра Рудик винаймає квартиру в столиці, площею 214,10 кв. м.

Декларація Порошенка

П’ятий президент України Петро Порошенко задекларував понад $50 млн готівкою, натомість зарплата на посту народного депутата за 2020 рік склала 504 540 грн.

У декларації зазначається, що основний дохід Порошенко отримав від дивідендів – понад 214 млн грн.

Повний перелік майна та активів нардепа можна переглянути в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій

Фото: Голос