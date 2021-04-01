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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Росія готова до широкомасштабної агресії проти України – розвідка

Головне управління розвідки Міноборони повідомило про готовність Росії до широкомасштабного нападу на Україну.

Росія готова до широкомасштабної агресії проти України – розвідка

Йдеться про завершальний етап підготовки заходів російських військових, пов’язаних з серйозними провокаціями на українських кордонах.

Не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України.

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