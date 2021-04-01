С 1 апреля 2021 года в Киеве разрешено повышение скорости движения автомобилей до 80 км/ч, но только на семи улицах.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Где разрешено двигаться со скоростью 80 км/ч:

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Северного моста);

просп. Н. Бажана (от Южного моста до Харьковской площади).

Разрешение будет действовать до 1 ноября 2021 года.

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Работа транспорта во время локдауна в Киеве

С 5 апреля в Киеве усиливают карантин.

Граждан будут пускать в общественный транспорт только по специальным пропускам.

Подробнее о работе транспорта в Киеве во время локдауна читайте на Фактах ICTV.