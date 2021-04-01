С 1 апреля 2021 года в Киеве разрешено повышение скорости движения автомобилей до 80 км/ч, но только на семи улицах.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Где разрешено двигаться со скоростью 80 км/ч:
- просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Северного моста);
- просп. Н. Бажана (от Южного моста до Харьковской площади).
Разрешение будет действовать до 1 ноября 2021 года.
Работа транспорта во время локдауна в Киеве
С 5 апреля в Киеве усиливают карантин.
Граждан будут пускать в общественный транспорт только по специальным пропускам.
Подробнее о работе транспорта в Киеве во время локдауна читайте на Фактах ICTV.