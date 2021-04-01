PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

В Киеве разрешили повышать скорость до 80 км/ч – список улиц

С 1 апреля 2021 года в Киеве разрешено повышение скорости движения автомобилей до 80 км/ч, но только на семи улицах.

В Киеве разрешили повышать скорость до 80 км/ч – список улиц

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Где разрешено двигаться со скоростью 80 км/ч:

  • просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Северного моста);
  • просп. Н. Бажана (от Южного моста до Харьковской площади).

Разрешение будет действовать до 1 ноября 2021 года.

Читайте
Как будет работать метро в Киеве во время локдауна

Работа транспорта во время локдауна в Киеве

С 5 апреля в Киеве усиливают карантин.

Граждан будут пускать в общественный транспорт только по специальным пропускам.

Подробнее о работе транспорта в Киеве во время локдауна читайте на Фактах ICTV.

Источник: КГГА

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка