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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

У Києві дозволили підвищувати швидкість до 80 км/год – список вулиць

З 1 квітня 2021 року у Києві дозволено підвищення швидкості руху автомобілів до 80 км/год, однак лише на семи вулицях.

У Києві дозволили підвищувати швидкість до 80 км/год – список вулиць

Про це повідомив перший заступник очільника КМДА Микола Поворозник.

Де дозволено рухатися зі швидкістю 80 км/год:

  • просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштовою площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченко до Північного мосту);
  • просп. М. Бажана (від Північного мосту до Харківської площі).

Дозвіл діятиме до 1 листопада 2021 року.

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Джерело: КМДА

Фото: Pixabay

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