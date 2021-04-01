З 1 квітня 2021 року у Києві дозволено підвищення швидкості руху автомобілів до 80 км/год, однак лише на семи вулицях.

Про це повідомив перший заступник очільника КМДА Микола Поворозник.

Де дозволено рухатися зі швидкістю 80 км/год:

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштовою площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченко до Північного мосту);

просп. М. Бажана (від Північного мосту до Харківської площі).

Дозвіл діятиме до 1 листопада 2021 року.

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Робота транспорту під час локдауну у Києві

З 5 квітня у Києві посилюють карантин.

Громадян пускатимуть до громадського транспорту лише за спеціальними перепустками.

Детальніше про роботу транспорту у Києві під час локдауну читайте на Фактах ICTV.