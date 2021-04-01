З 1 квітня 2021 року у Києві дозволено підвищення швидкості руху автомобілів до 80 км/год, однак лише на семи вулицях.
Про це повідомив перший заступник очільника КМДА Микола Поворозник.
Де дозволено рухатися зі швидкістю 80 км/год:
- просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштовою площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченко до Північного мосту);
- просп. М. Бажана (від Північного мосту до Харківської площі).
Дозвіл діятиме до 1 листопада 2021 року.
Робота транспорту під час локдауну у Києві
З 5 квітня у Києві посилюють карантин.
Громадян пускатимуть до громадського транспорту лише за спеціальними перепустками.
Детальніше про роботу транспорту у Києві під час локдауну читайте на Фактах ICTV.