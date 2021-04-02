Загальнонаціональний локдаун в Україні поки запроваджувати не будуть, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі одного з українських телеканалів.

За словами Тимошенка, влада дотримуватиметься концепції адаптивного карантину і вводитиме жорсткі обмеження лише локально.

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Заступник голови ОП навів у приклад Івано-Франківську область, яка кілька тижнів перебувала у червоній зоні із найжорстокішими обмеженнями, а тепер поступово виходить з неї.

– Є червоні зони в деяких областях. Це не означає, що, наприклад, у Харківській області або в іншій області, де ще зелена або помаранчева зона, треба вводити локдаун. Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає, – розповів Тимошенко.

Карантин в Україні

2 квітня очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що можливіть запровадження в Україні комендантської години поки не обговорюється.

За словами Степанова, запровадження комендантської години можливе, лише якщо на території країни буде діяти надзвичайний стан.