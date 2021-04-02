У МОЗ України озвучили позицію щодо запровадження в Україні комендантської години через загострення ситуації з коронавірусом. У відомстві зазначили, що такий варіант не обговорюється.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив очільник МОЗ Максим Степанов.
– Ми ніколи про це не говорили. Запровадження комендантської години, якщо говорити навіть юридично, можливе, лише якщо на території країни буде запроваджено надзвичайний стан, – зазначив Максим Степанов.
Водночас він додав, що карантинні заходи ефективні у боротьбі з пандемією.
Карантин в Україні
З кінця лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин.
Він дозволяє посилювати і послаблювати заходи в окремих регіонах.
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