Промежуточные выборы народного депутата в 87-м избирательном округе в Ивано-Франковской области прошли еще в минувшее воскресенье, 28 марта. Но подсчет голосов на участках продолжается.

Почему так долго не могут подсчитать голоса и между кем из кандидатов идет главная борьба — читайте в материале.

Почему на 87-м округе назначили промежуточные выборы

На 87-м избирательном округе назначили довыборы в Верховную Раду ІХ созыва из-за необходимости избрать нового народного депутата, который будет представлять интересы жителей в парламенте.

Ранее народным депутатом от этого одномандатного округа был Зиновий Андрийович. Но осенью 2020 года он победил на местных выборах и стал мэром города Надворная, после чего сложил депутатские полномочия.

Основные претенденты на мандат

По состоянию на 2 апреля Центральная избирательная комиссия обработала уже 91,45% участковых протоколов. Согласно подсчетам, в настоящее время наибольшие шансы получить депутатский мандат в Раде у трех кандидатов.

На первом месте сейчас Василий Вирастюк, который баллотируется от партии Слуга народа. Его поддержали 31,48 избирателей (14 505). На втором месте находится кандидат от партии За будущее Александр Шевченко. За его кандидатуру проголосовали 29,56% избирателей (13 621).

И совсем с небольшим отрывом в более чем 300 голосов в тройку лидеров попал кандидат от ВО Свобода Руслан Кошулинский. Его на выборах на 87 округе поддержали 28,82% избирателей (13 279).

Нарушения и скандал с Тищенко

Уже в день выборов общественные организации и наблюдатели сообщали о ряде нарушений на участках. Так, на улицах висели агитационные плакаты кандидатов и билборды с политрекламой. А некоторым избирателям даже разрешали голосовать после предъявления водительского удостоверения, хотя это запрещено избирательным законодательством.

О нарушениях на выборах сообщали и сами кандидаты. Так, Руслан Кошулинский заявлял, что наблюдатели якобы фиксировали подкуп избирателей за их участие в голосовании в пользу одного из его конкурентов и требовал объявить перевыборы.

О нарушениях сообщал и Василий Вирастюк. По его словам, голоса скупали, а избирателей подвозили на участки. Кроме того, якобы имели место и другие процедурные нарушения избирательного процесса.

Наверное, именно поэтому на помощь Вирастюку из Киева приехал народный народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко. Но ситуацию он не решил, а скорее обострил, ведь сразу попал в скандал.

Все началось с того, что он не знал, где оказался, и спутал Прикарпатье с Закарпатьем. Также нардеп цеплялся к людям. Он требовал показать и забирал журналистские удостоверения, паспорта и обыскивал людей, чтобы якобы найти у них оружие.

Кроме того, Тищенко кричал, что он — народный депутат и обвинял кандидата в нардепы Александра Шевченко в сепаратизме. А еще Тищенко требовал извинений и встать перед ним на колени.

Какая ситуация в округе сейчас

Сейчас окружная избирательная комиссия продолжает устанавливать результаты выборов на 87-м округе. В то же время на двух избирательных участках выборы признали недействительными, поэтому голоса придется пересчитать.

Так, на участке №261030, который расположен в селе Микуличин Надворнянского района, результаты отказались признавать из-за того, что исчезла часть бюллетеней — около 100 голосов украинцев. Кроме того, члены комиссии заметили факт безосновательной выдачи 30 бюллетеней.

В то же время на участке №261027, который расположен в городе Яремче Надворнянского района, после пересчета бюллетеней открыли конверт с контрольными листами, на которых не было соответствующих печатей.

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Почему возникла такая борьба между кандидатами

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV говорит, что серьезная борьба между кандидатами развернулась из-за того, что этот вопрос принципиальный, как для Слуги народа, так и для Александра Шевченко, который считает регион своей вотчиной, ведь он неоднократно баллотировался в этом округе.

В то же время для Слуги народа важно показать, что их политсила еще имеет нормальный рейтинг, а их бренд все еще остается сильным. Сделать это хотят именно на примере Вирастюка, чтобы показать, что человек без опыта, который баллотируется на выборах под этим брендом, все еще может победить. И хотя на конфигурацию дел в парламенте это никак не повлияет, но для пиарного и информационного аспекта — это крайне важно.

— Особенно на фоне проигранных местных выборов для Слуги народа важно было показать, что не только у президента хороший рейтинг, но и кандидат, баллотирующийся в депутаты под этим брендом, имеет все шансы на победу. Кроме того, на такую ​​ожесточенную борьбу влияет и небольшой разрыв в голосах. Если бы он был больше, то победителя признали бы уже давно. Но теперь для каждого вопрос принципа доказать, что наш кандидат победил, — убежден эксперт.

В то же время по мнению политолога, в сложившейся ситуации, с точки зрения чистоты избирательного процесса, правильно было бы назначить перевыборы, поскольку есть позиция одного из кандидатов, который вошел в тройку лидеров (Руслан Кошулинский, — Ред.). Кроме того, есть достаточно много заявлений со стороны общественных мониторинговых организаций о массовых фальсификациях.

Но, по мнению Игоря Рейтеровича, власть все же пойдет другим путем. Вероятнее всего, на нескольких участках результаты выборов отменят и пересчитают голоса, что уже начали делать. Хотя эксперт убежден, что такая технология точно не пойдет на пользу кандидату, ведь после этого шлейф скандальности все равно останется.

Фото: УНИАН, Чесно