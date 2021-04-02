Проміжні вибори народного депутата у 87-му виборчому окрузі в Івано-Франківській області пройшли ще минулої неділі, 28 березня. Але підрахунок голосів на дільницях триває досі.

Чому так довго не можуть підрахувати голоси і між ким із кандидатів йде запекла боротьба – читайте у матеріалі.

Чому на 87-му окрузі призначили проміжні вибори

На 87-му виборчому окрузі призначили довибори у Верховну Раду ІХ скликання через необхідність обрати нового народного депутата, який представлятиме інтереси мешканців у парламенті.

Раніше народним депутатом від цього одномандатного округу був Зіновій Андрійович. Але восени 2020 року він переміг на місцевих виборах і став міським головою міста Надвірна, після чого склав депутатські повноваження.

Основні претенденти на мандат

Станом на 2 квітня Центральна виборча комісія опрацювала вже 91,45% дільничних протоколів. Згідно з підрахунками, наразі найбільші шанси отримати депутатський мандат у Раді є у трьох кандидатів.

На першому місці зараз Василь Вірастюк, який балотується від партії Слуга народу. Його підтримали 31,48 виборців (14 505). На другому місці перебуває кандидат від партії За майбутнє Олександр Шевченко. За його кандидатуру проголосували 29,56% виборців (13 621).

І зовсім з невеликим відривом у понад 300 голосів до трійки лідерів потрапив кандидат від ВО Свобода Руслан Кошулинський. Його на виборах на 87 окрузі підтримали 28,82% виборців (13 279).

Порушення і скандал з Тищенком

Вже у день виборів громадські організації і спостерігачі повідомляли про низку порушень на дільницях. Так, на вулицях висіли агітаційні плакати кандидатів і білборди з політрекламою. А деяким виборцям навіть дозволяли голосувати після пред’явлення водійського посвідчення, хоча це заборонено виборчим законодавством.

Про порушення на виборах повідомляли і самі кандидати. Так, Руслан Кошулинський заявляв, що спостерігачі нібито фіксували підкуп виборців за їхню участь у голосуванні на користь одного з його конкурентів і вимагав оголосити перевибори.

Про порушення повідомляв і Василь Вірастюк. За його словами, голоси скуповували, а виборців підвозили до дільниць. Крім того, начебто мали місце і інші процедурні порушення виборчого процесу.

Напевно, саме через це на допомогу Вірастюку з Києва приїхав народний народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко. Але ситуацію він не вирішив, а радше загострив, адже відразу втрапив у скандал.

Все почалося з того, що він не знав, де опинився, і сплутав Прикарпаття із Закарпаттям. Також нардеп чіплявся до людей. Він вимагав показати і забирав журналістські посвідчення, паспорти і обшукував людей, щоб начебто знайти у них зброю.

Крім того, Тищенко кричав, що він – народний депутат і звинувачував кандидата у нардепи Олександра Шевченка у сепаратизмі. А ще Тищенко вимагав вибачень і встати перед ним на коліна.

Яка ситуація на окрузі наразі

Наразі окружна виборча комісія продовжує встановлювати результати виборів на 87-му окрузі і рахує. Водночас на двох виборчих дільницях вибори визнали недійсними, тому голоси доведеться перерахувати.

Так, на дільниці №261030, яка розташована у селі Микуличин Надвірнянського району, результати відмовилися визнавати через те, що зникла частина бюлетенів – близько 100 голосів українців. Крім того, члени комісії помітили, що факт безпідставної видачі 30 бюлетенів.

Водночас на дільниці №261027, яка розташована у місті Яремче Надвірнянського району, після перерахунку бюлетенів відкрили конверт з контрольними листами, на яких не було відповідних печаток.

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Чому виникла така боротьба між кандидатами

Політолог Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV говорить, що серйозна боротьба між кандидатами розгорнулась через те, що це питання принципове, як для Слуги народу, так і для Олександра Шевченка, який вважає регіон своєю вотчиною, адже він неодноразово балотувався у цьому окрузі

Водночас для Слуги народу важливо показати, що їхня політсила ще має нормальний рейтинг, а їхній бренд все ще залишається сильним. Зробити це хочуть саме на прикладі Вірастюка, щоб показати, що людина без досвіду, яка балотується на виборах під цим брендом, все ще може перемогти. І хоча на конфігурацію справ у парламенті це жодним чином не вплине, але для піарного та інформаційного аспекту – це вкрай важливо.

– Особливо на тлі програних місцевих виборів для Слуги народу важливо було показати, що не тільки у президента гарний рейтинг, але і що кандидат, який балотується у депутати під цим брендом, має всі шанси на перемогу. Крім того, на таку запеклу боротьбу вплтиває і невеликий розрив у голосах. Якби він був більший, то переможця визнали б вже давно. Але тепер для кожного питання принципу довести, що наш кандидат переміг, – переконаний експерт.

Водночас на думку політолога, у ситуації що склалася, з точки зору чистоти виборчого процесу, правильно було б призначити перевибори, оскільки є позиція одного з кандидатів, який увійшов в трійку лідерів (Руслана Кошулинського, – Ред.). Крім того, є досить багато заяв з боку громадських моніторингових організацій про масові фальсифікації.

Але, на думку Ігоря Рейтеровича, влада все ж піде іншим шляхом. Наймовірніше, на кількох дільницях результати виборів скасують і перерахують голоси, що вже почали робити. Хоча експерт переконаний, що така технологія точно не піде на користь кандидату, адже після цього шлейф скандальності все одно залишиться.

Фото: УНІАН, Чесно